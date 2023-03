Incontro per i media con il tecnico Juric (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani, sabato 11 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’Incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Lecce-Torino, 26a giornata del campionato di Serie A Tim.Sarà possibile partecipare all’evento previo accreditamento entro le ore 16.00 di oggi, venerdì 10 marzo, presso l’ufficio stampa (media.accreditation@torinofc.it). Ai media accreditati verrà inviata mail di conferma con l’orario della conferenza. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani, sabato 11 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’per icon ilIvanper la presentazione di Lecce-Torino, 26a giornata del campionato di Serie A Tim.Sarà possibile partecipare all’evento previo accreditamento entro le ore 16.00 di oggi, venerdì 10 marzo, presso l’ufficio stampa (.accreditation@torinofc.it). Aiaccreditati verrà inviata mail di conferma con l’orario della conferenza. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - ItalyinUK : A Londra i sindaci #DelBono e @giorgio_gori per Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023: incontro co… - Antonio_Tajani : Incontro con il Min degli Esteri bosniaco @DinoKonakovic. Oggi a #Sarajevo per ribadire impegno del governo nei Bal… - AlfioGiulio : RT @anteasnazionale: Giornata tutta al femminile ?? il 10 marzo presso Anteas Basilicata Per conoscere e confrontarsi con il mondo che circ… - SoberonGuzman : RT @MirtaGranda: Ho avuto un incontro proficuo con Marisa Xuereb, Presidenta della Camera di Commercio di #Malta, alla quale ho presentato… -