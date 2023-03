Incontro Biden-von der Leyen | cosa aspettarsi tra Ira e Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ursula von der, presidente della Commissione Ue, è a Washington. Nel pomeriggio (sera italiana) è in programma uncon il presidente statunitense Joe. Oltre al coordinamento sui dossier internazionali di comune interesse (Ucraina in primis), si prevede che le discussioni verteranno sul principale elemento di frizione tra Stati Uniti e Unione europea: le misure contenute nell’Inflation Reduction Act, il maxi-pacchetto statunitense di sgravi, sussidi e misure di reshoring per galvanizzare l’industria Usa delle tecnologie verdi. La spinta statunitense sulle tecnologie verdi è un grattacapo per l’Ue fin dalla presentazione dell’Ira lo scorso agosto. Le industrie europee, pur essendo generalmente più avanti in campo greentech, erano (e sono) alle prese con il caro-energia e spaventate dal rischio deindustrializzazione. ...