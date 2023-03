Incidente ferroviario in Grecia: ritengo vada raccontata tutta la verità. Anche quella scomoda (Di venerdì 10 marzo 2023) Anche prima delle privatizzazioni o della crisi economica, Atene non brillava per uso cristallino di fondi europei o per sicurezza. L’autostrada Atene-Salonicco, per dirne una, è stata realizzata solo per le Olimpiadi del 2004: prima di allora si procedeva ad una sola corsia in un tratto dove i morti sono stati centinaia. Anche prima dei tagli della troika in Grecia il malfunzionamento era routine, non eccezione. Partirei da questo dato per commentare alcune voci che, troppo semplicisticamente, vorrebbero attribuire la paternità del tragico Incidente ferroviario di Tempe che ha causato la morte di 57 persone, per lo più giovanissime, alla crisi economica. Si tratta di una materia che ho seguito personalmente in loco, di cui ho scritto centinaia articoli su queste colonne e a cui ho dedicato un libro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)prima delle privatizzazioni o della crisi economica, Atene non brillava per uso cristallino di fondi europei o per sicurezza. L’autostrada Atene-Salonicco, per dirne una, è stata realizzata solo per le Olimpiadi del 2004: prima di allora si procedeva ad una sola corsia in un tratto dove i morti sono stati centinaia.prima dei tagli della troika inil malfunzionamento era routine, non eccezione. Partirei da questo dato per commentare alcune voci che, troppo semplicisticamente, vorrebbero attribuire la paternità del tragicodi Tempe che ha causato la morte di 57 persone, per lo più giovanissime, alla crisi economica. Si tratta di una materia che ho seguito personalmente in loco, di cui ho scritto centinaia articoli su queste colonne e a cui ho dedicato un libro, ...

