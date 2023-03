Inchiesta Open, show di Renzi in tribunale con «quaderno rosso per toga rossa». L’ira del pm (Di venerdì 10 marzo 2023) «quaderno rosso per toga rossa». Di tutto si potrà accusare Matteo Renzi, tranne che manchi del senso della scena. Anzi, ne ha fin troppo, come dimostra la sortita che lo ha visto protagonista questa mattina all’interno del Palazzo di giustizia di Firenze. Era lì in veste di imputato per una vicenda relativa a presunti finanziamenti irregolari alla Fondazione Open, che tra il 2012 e il 2018 organizzava la kermesse della Leopolda. In calendario c’era l’udienza preliminare. Renzi ha fatto il suo ingresso con in mano, appunto, questi quaderni dalla copertina rossa. Non erano vuoti, ma contenevano i venti capi d’accusa oggetto della denuncia disciplinare contro i pm fiorentini che hanno indagato Renzi, Luca Turco e Antonino ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) «per». Di tutto si potrà accusare Matteo, tranne che manchi del senso della scena. Anzi, ne ha fin troppo, come dimostra la sortita che lo ha visto protagonista questa mattina all’interno del Palazzo di giustizia di Firenze. Era lì in veste di imputato per una vicenda relativa a presunti finanziamenti irregolari alla Fondazione, che tra il 2012 e il 2018 organizzava la kermesse della Leopolda. In calendario c’era l’udienza preliminare.ha fatto il suo ingresso con in mano, appunto, questi quaderni dalla copertina. Non erano vuoti, ma contenevano i venti capi d’accusa oggetto della denuncia disciplinare contro i pm fiorentini che hanno indagato, Luca Turco e Antonino ...

