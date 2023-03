Inchiesta Metro C chiusa e sgonfiata | assolti in 20 su 24

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo oltre dieci anni di processi, prescrizioni e proscioglimenti, cala il sipario sui costi «lievitati» perla realizzazione della Linea C dellapolitana. È stata infatti notificata ieri la sentenza della Corte dei conti, l'ultima in pendenza, in merito al danno erariale stimato di ben 221 milioni 496mila 718 euro. Danno costituito dalle somme individuate e riconosciute da Romapolitane in favore diC Spa, società di progetto costituita dall'Ati Astaldi spa. Articolate e complesse le indagini dei magistrati contabili che alla fine su 24 imputati ne ha condannati quattro. E non solo, il presunto danno erariale si è "sgonfiato" ad appena 2,3 milioni mentre le spese da risarcire ai ventisi aggirano intorno ai 4,2 milioni. Nel particolare, sono stati condannati per «condotta antigiuridica» ...