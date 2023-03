Inchiesta Covid, quali sono le vere colpe di Conte e Speranza (Di venerdì 10 marzo 2023) Una volta si diceva: verba volant, etc. Oggi, grazie a internet, non è più così. Le sciocchezze pubblicamente dette rimangono scolpite come lettere sulla pietra. E tante son quelle che furono dette ai tempi della pandemia, massimamente dalle virostar. Alcuni continuano a dirle come, per esempio, in ordine alla recente notizia della magistratura di Bergamo che starebbe indagando sulle responsabilità di Speranza e di Conte. Dalle cronache si capisce poco o niente. E l’impressione è che la stessa magistratura ci capisca poco. Basti solo dire che, almeno da quel che ho letto in alcune note d’agenzia, l’accusa sarebbe che ci sarebbero stati 4148 morti in meno (una precisione che dice tutto sulle conoscenze di statistica di tutti i soggetti coinvolti, dagli inquirenti ai giornalisti) se fosse stata istituita per tempo, nel bergamasco, una zona ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023) Una volta si diceva: verba volant, etc. Oggi, grazie a internet, non è più così. Le sciocchezze pubblicamente dette rimangono scolpite come lettere sulla pietra. E tante son quelle che furono dette ai tempi della pandemia, massimamente dalle virostar. Alcuni continuano a dirle come, per esempio, in ordine alla recente notizia della magistratura di Bergamo che starebbe indagando sulle responsabilità die di. Dalle cronache si capisce poco o niente. E l’impressione è che la stessa magistratura ci capisca poco. Basti solo dire che, almeno da quel che ho letto in alcune note d’agenzia, l’accusa sarebbe che ci sarebbero stati 4148 morti in meno (una precisione che dice tutto sulle conoscenze di statistica di tutti i soggetti coinvolti, dagli inquirenti ai giornalisti) se fosse stata istituita per tempo, nel bergamasco, una zona ...

