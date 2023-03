Inazuma Eleven: Victory Road, quando esce e nuovo trailer (Di venerdì 10 marzo 2023) Inazuma Eleven: Victory Road quando esce. Il gioco finalmente si mostra per bene con un nuovo trailer ricco di sequenze animate e gameplay. C’è grande attesa per i fan. Nella giornata di ieri, alle ore 12:00 italiane (20:00 giapponesi) l’azienda Level5 ha messo in onda un evento denominato “LEVEL5 VISION ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023). Il gioco finalmente si mostra per bene con unricco di sequenze animate e gameplay. C’è grande attesa per i fan. Nella giornata di ieri, alle ore 12:00 italiane (20:00 giapponesi) l’azienda Level5 ha messo in onda un evento denominato “LEVEL5 VISION ... TAG24.

