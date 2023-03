Inaugurata la «Social Domus», nuova casa dei Servizi sociali: sabato l’open day (Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo . La struttura si trova nell’area degli ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). sabato 11 marzo l’open day dalle 10 alle 17, ecco il programma. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo . La struttura si trova nell’area degli ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30).11 marzoday dalle 10 alle 17, ecco il programma.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuanPablo_EJ : RT @ComunediBergamo: Inaugurata la Social Domus. Domani Open Day dalle 10.00 alle 17.00. Tutti gli appuntamenti dedicati alla cittadinanza… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: La struttura si trova nell’area dell’ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). S… - webecodibergamo : La struttura si trova nell’area dell’ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30)… - ComunediBergamo : Inaugurata la Social Domus. Domani Open Day dalle 10.00 alle 17.00. Tutti gli appuntamenti dedicati alla cittadinan… - discoradioIT : #Bergamo: inaugurata oggi pomeriggio la Social Domus, la nuova casa dei Servizi sociali che ora hanno sede nell’are… -