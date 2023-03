In tre mesi sbarcati in Italia oltre 17 mila migranti (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi tre mesi del 2023 sono sbarcati in Italia 17.952 migranti. Lo riferisce il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Nello stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi erano stati 5.976 mentre nei primi tre mesi del 2021 5.995. L'aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, è del 194,3%.In soli tre giorni, dall'8 al 10 marzo, sono sbarcate 2.954 persone.Fino al 7 marzo 2023 i minori non accompagnati arrivati in Italia sono 1.965. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi tredel 2023 sonoin17.952. Lo riferisce il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Nello stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi erano stati 5.976 mentre nei primi tredel 2021 5.995. L'aumento percentuale, rispetto allo scorso anno, è del 194,3%.In soli tre giorni, dall'8 al 10 marzo, sono sbarcate 2.954 persone.Fino al 7 marzo 2023 i minori non accompagnati arrivati insono 1.965. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Se Giorgia Meloni vuole aiutare le donne non le colpisca sulle pensioni, riducendo opzione donna, m… - ZZiliani : Lo scrissi tre mesi fa, il 7 dicembre. Sarebbe un atto solo in parte riparatorio. Ma servirebbe a riportare nel cal… - ladyonorato : Tre mesi fa rivolsi questo appello ai colleghi che solo pochi raccolsero. Oggi, anche a fronte del report del premi… - ZerounoTv : In tre mesi sbarcati in Italia oltre 17 mila migranti - Asmodean24 : RT @pavolsizz: 26 novembre 2010: Yara Gambirasio scompare da Brembate Superiore; verrà trovata morta in un campo di Chignolo d’Isola tre me… -