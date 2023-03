In Puglia avviato progetto di assistenza domiciliare oncologica da remoto (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato oggi a Bari il progetto pilota di assistenza domiciliare oncologica, best practice per la Regione Puglia, per il monitoraggio da remoto dei parametri vitali dei pazienti oncologici. L'iniziativa - promossa da Fondazione Ant e realizzata grazie a MyHospitalHub*Pro, la piattaforma sviluppata da AdiLife e ceduta a titolo gratuito da Takeda - mira a favorire una più efficace presa in carico del paziente, riducendo sia gli accessi in pronto soccorso sia i ricoveri ospedalieri e migliorando i sintomi di distress, ansia e depressione, per una migliore qualità della vita di pazienti e caregiver. avviato nel Foggiano e nella Bat a fine 2022, il progetto - spiega una nota - permetterà ai medici ospedalieri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato oggi a Bari ilpilota di, best practice per la Regione, per il monitoraggio dadei parametri vitali dei pazienti oncologici. L'iniziativa - promossa da Fondazione Ant e realizzata grazie a MyHospitalHub*Pro, la piattaforma sviluppata da AdiLife e ceduta a titolo gratuito da Takeda - mira a favorire una più efficace presa in carico del paziente, riducendo sia gli accessi in pronto soccorso sia i ricoveri ospedalieri e migliorando i sintomi di distress, ansia e depressione, per una migliore qualità della vita di pazienti e caregiver.nel Foggiano e nella Bat a fine 2022, il- spiega una nota - permetterà ai medici ospedalieri e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Puglia, avviato progetto di assistenza domiciliare oncologica da remoto - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Assistenza oncologica domiciliare, avviato in Puglia il primo progetto - - blogsicilia : #notizie #sicilia Assistenza oncologica domiciliare, avviato in Puglia il primo progetto - - Italpress : Assistenza oncologica domiciliare, avviato in Puglia il primo progetto - universitalum : ??Avviato oggi il Comitato di Sorveglianza per la Programmazione Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Antonello G… -