In Piazza Aldo Moro a Cerveteri arriva la prima Fiera dei Saperi e dei Sapori (Di venerdì 10 marzo 2023) Cerveteri – “A Cerveteri, in Piazza Aldo Moro, arriva la prima Fiera dei Saperi e dei Sapori. Un progetto che vogliamo diventi non un evento spot, ma un appuntamento fisso della nostra città e che punti ad esaltare le eccellenze enogastronomiche ed artigiane non solo di Cerveteri ma anche del territorio limitrofo. Sabato 1° aprile la data zero, con l’auspicio ovviamente che possa essere l’inizio di un percorso ben più lungo, in grado di crescere sempre di più soprattutto in termini di coinvolgimento dell’imprenditoria locale”. A dichiararlo è Arianna Petrolati, Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Territorio, nel presentare il primo appuntamento della Festa dei Saperi e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023)– “A, inladeie dei. Un progetto che vogliamo diventi non un evento spot, ma un appuntamento fisso della nostra città e che punti ad esaltare le eccellenze enogastronomiche ed artigiane non solo dima anche del territorio limitrofo. Sabato 1° aprile la data zero, con l’auspicio ovviamente che possa essere l’inizio di un percorso ben più lungo, in grado di crescere sempre di più soprattutto in termini di coinvolgimento dell’imprenditoria locale”. A dichiararlo è Arianna Petrolati, Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Territorio, nel presentare il primo appuntamento della Festa deie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_caldarola : L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E L'APPRENDIMENTO AUTOMATICO NEI SOFTWARE DEI DISPOSITIVI MEDICI?? MARTEDÌ 28 MARZO 2023,… - 0766news_TripTv : ?? In Piazza Aldo Moro a Cerveteri arriva la prima Fiera dei Saperi e dei Sapori ???? Leggi l'articolo ??… - aldo_rovi : RT @rihitster: In Francia i sindacati portano in piazza milioni di persone contro l’aumento dell’età pensionabile a 64 anni, in Italia i si… - PorazziMaria : @Eleonor69365591 @Antonellaliber @a_meluzzi Lei è giovane, lo scrivente che ha già qualche annetto, ha seguito negl… - maresca_franco : RT @aclilombardia: ??Oggi #6MARZO (15.00-16.30) - alla Bicocca di Milano (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - AULA U6-39) Gianfranco Astori, consi… -