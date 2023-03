In Inghilterra sono sicuri: russi e bielorussi potranno giocare a Wimbledon (Di venerdì 10 marzo 2023) I media inglesi non hanno dubbi: tennisti e tenniste provenienti da russia e Bielorussia potranno giocare il torneo di Wimbledon. La notizia è stata lanciata dal Daily Mail e poi confermata da diverse ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) I media inglesi non hanno dubbi: tennisti e tenniste provenienti daa e Bieloil torneo di. La notizia è stata lanciata dal Daily Mail e poi confermata da diverse ...

