In campo con uno striscione per i migranti morti a Cutro | multa e squalifiche 

(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Stangata del giudice sportivo contro una squadra bergamasca della Terza categoria lombarda di calcio che inaveva esposto unoper denunciare ledeinel naufragio di, anche se gli era stata negata l'autorizzazione. La società, l'Asd Athletic Brighela, è statata di 550 euro, il capitano squalificato fino al 23 aprile e il dirigente accompagnatore e allenatore è stato inibito. I giocatori del club, in trasferta a Scanzorosciate, hanno portato inun lenzuolo con la scritta "Cimitero Mediterraneo. Bastain mare" che hanno mostrato prima del fischio d'inizio della partita contro il River Negrone. Dopo la partita, persa per 5-1, l'Athletic Brighela aveva rivendicato il suo gesto su Facebook: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : In campo con lo striscione “Basta morti in mare”, squadra di calcio multata a Bergamo - Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - sscnapoli : ?? #Spalletti “I nostri tifosi devono scendere in campo con noi e non aspettarci all’arrivo. Non diamo retta a color… - UispNazionale : L'intervento di @MaresaBellucci, viceministro del @MinLavoro alla tavola rotonda 'Bisogna arrivare a creare tavoli… - kapav65 : @Dayne999 Fa il paio con questo: -

...punti importanti sui quali la Commissione cerchera' di verificare lo stato delle posizioni in... ieri il ministro Giorgetti, in occasione dell'incontro a RomaLindner, ha confermato che le ...TORINO - Paul Pogba si è allenatola Juventus. Notizia che di per sè non sarebbe nemmeno così eclatante ma vista la condizione ...la Sampdoria che potrebbe vederlo addirittura scendere indal ...Guardia costiera in azione per salvare 1000 migranti, anche la Marina inla Diciotti. Il Viminale segnala 300 sbarcati in 3 giorni e 17mila arrivi nel 2023. Fact cecking sulle norme del nuovo decreto flussi annunciato ieri dal governo in trasferta a Cutro. Nella ...

Training Center | Subito in campo, con testa alla Samp Juventus Football Club

(ANSA) - BERGAMO, 10 MAR - Uno striscione che era stato voluto con le migliori intenzioni, per sensibilizzare verso la tragedia delle morti in mare è invece costato molti guai a una squadra ...Ultima giornata di regular season con poche certezze e tanti verdetti ancora da emettere. Perugia già prima, Verona già quinta e Padova già salva, per il resto tutto ancora da decidere con le sfide in ...