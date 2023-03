In campo con lo striscione 'Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare'. Squadra multata e capitano squalificato (Di venerdì 10 marzo 2023) La vicinanza alle morti della strage di Cutro costa caro a una Squadra di calcio di terza categoria. L' Asd Athletic Brighela della provincia di Bergamo , infatti, è stata multata per aver esibito uno ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) La vicinanza alledella strage di Cutro costa caro a unadi calcio di terza categoria. L' Asd Athletic Brighela della provincia di Bergamo , infatti, è stataper aver esibito uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : In campo con lo striscione “Basta morti in mare”, squadra di calcio multata a Bergamo - Federugby : ??#italrugby Kieran #Crowley ha scelto il XV in campo per l'incontro con il Galles del @SixNationsRugby 2023 ?… - sscnapoli : ?? #Spalletti “I nostri tifosi devono scendere in campo con noi e non aspettarci all’arrivo. Non diamo retta a color… - LuigiGravagnone : RT @artedipulire: BERGAMO In campo con striscione per i morti di Cutro. Squadra multata, capitano squalificato per un mese. Il giudice spor… - ilducadi : @Aanto_9 @idrocarburIover marotta sta sbagliando tutto quello che può sbagliare per tempi di proposta contratti, ri… -