(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Un team di ricercatori dell'Università nazionale di Scienza e tecnologia di Ulsan (UNIST) ha sviluppato una tecnologia innovativa per le, in grado di implementare la navigazione basata sullaaumentata (AR) attraverso la stampa 3D. Questo risultato è stato pubblicato a febbraio 2023 sulla rivista scientifica Science Advanced ed è stato condotto dal professor Im Doo Jung del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'UNIST e dal dottor Seung Kwon Seol del team di ricerca Smart 3D Printing presso l'Istituto di Ricerca sulla Elettrotecnologia della Corea (KERI). Con l'avvento dell'era del Metaverso, si prevede che le tecnologie di(VR) eaumentata (AR) possano migliorare la convenienza...

In arrivo le lenti a contatto intelligenti per entrare nella realtà virtuale AGI - Agenzia Italia

