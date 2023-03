In arrivo il colpo di coda dell'inverno (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Seconda decade di marzo che potrebbe essere piuttosto dinamica con l'alta pressione a darsi il cambio con rapidi passaggi perturbati sul Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nella giornata di oggi sull'Italia con piogge e acquazzoni che si muovono rapidamente verso le regioni del Centro-Sud. Generale miglioramento nel weekend anche se non mancheranno nuvole in transito e anche qualche pioggia soprattutto al Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano invece per la prossima settimana la possibilità di un colpo di coda dell'inverno. Alcuni modelli mostrano infatti l'arrivo di aria più fredda intorno alla metà della settimana con maltempo ma anche calo delle temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse. Ipotesi questa ... Leggi su agi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Seconda decade di marzo che potrebbe essere piuttosto dinamica con l'alta pressione a darsi il cambio con rapidi passaggi perturbati sul Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nella giornata di oggi sull'Italia con piogge e acquazzoni che si muovono rapidamente verso le regioni del Centro-Sud. Generale miglioramento nel weekend anche se non mancheranno nuvole in transito e anche qualche pioggia soprattutto al Sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano invece per la prossima settimana la possibilità di undi'inverno. Alcuni moi mostrano infatti l'di aria più fredda intorno alla metàa settimana con maltempo ma anche caloe temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse. Ipotesi questa ...

