Immigrazione fuori controllo | gli sbarchi aumentano del 194% rispetto lo scorso anno

(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – La situazione deglidiventa sempre più incontrollabile ogni giorno che passa, l’impennata degli arrivi negli ultimi tre giorni ha fatto registrare numeri allarmanti: secondo il Viminale sono 3mila gli immigrati arrivati sulle coste italiane in questi giorni. Arrivati appena alle prime settimane di marzo il totale di stranieri arrivati via mare in Italia ha raggiunto quota 17.592 persone, contro le 5.976 dello stesso periodo dell’il quale è stato l’nero per quanto riguarda glidalla crisi del 2016, registrando così un aumento del. Sicilia ostaggio degliLa Sicilia rimane una delle zone del nostro paese maggiormente colpite dall’selvaggia. Una motovedetta della Guardia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @IlPrimatoN: Impennata allarmante di sbarchi negli ultimi giorni - IlPrimatoN : Impennata allarmante di sbarchi negli ultimi giorni - Leonard33968045 : RT @Drittorovescio_: Immigrazione fuori controllo Ne parliamo con i nostri ospiti a #Drittoerovescio Ci state seguendo? Siamo in onda ora… - Russia_Italia : @ImolaOggi ...oltre ai danni (europei), anche le beffe... La (dis)unione europea è un mostruoso e deleterio pachid… - Psico_52 : RT @ilgiornale: Il governo #Meloni sceglie la linea dura contro gli #scafisti e l' #immigrazione irregolare. Al di fuori delle acque territ… -

...introduce il nuovo reato di "morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di... Programmi di formazione Ingressiquota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine,...L'assessore alla Sicurezza, Legalita' edella Regione Campania, Mario Morcone, ... sostenendo che "dobbiamo contrastare questa brutta deriva che sta venendonel tentativo di fermare ...... e inizia a fare i conti con "una faccenda complessa e difficile come l'" come ha detto ... "Li andremo a colpire anche là dove organizzano e predispongono il traffico dei clandestini,...

Immigrazione fuori controllo: gli sbarchi aumentano del 194% rispetto lo scorso anno Il Primato Nazionale

Mano sinistra sulla Costituzione della Repubblica popolare cinese; pugno destro levato, per ricordare a tutti che Pechino è governata dall’unico Partito comunista al mondo che abbia avuto successo, ch ...Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di immigrazione. La riunione del governo si è svolta ...