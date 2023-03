Ilary Blasi | il nuovo look | biondo platino e onde perfette Ecco cosa ha fatto

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nuova vita,. Ormaisembra più serena che mai e tra un’udienza e l’altra con l’ex marito Francesco Totti, si concede una sosta dal parrucchiere. Colore, piega et voilà: capello piùche mai. La showgirl mostra ai follower su Instagramha deciso di fare ai suoi capelli. Prima lo shampoo, poi il video selfie davanti allo specchio e, infine, leluminose esi è regalata ore di relax per un. Asarà dovuto questo cambio? O sarà solo una concessione di relax in un periodo di totale delirio per la separazione da Totti? Il dissidio Dopo non aver trovato alcun tipo di accordo consensuale in merito alla separazione, tra ...