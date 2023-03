Il volo aereo scomparso nel nulla e le ipotesi: incendio a bordo? Depressurizzazione? Suicidio del comandante? Tutto nella nuova docu-serie Netflix MH370 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono numerose le serie di successo pubblicate da Netflix basate su fatti di cronaca scioccanti e su avvenimenti avvolti ancora oggi nel mistero. L’ultima grande impresa della piattaforma è stata “Dahmer“, miniserie thriller basata sulla storia vera di uno dei serial killer americani più famosi della storia: Jeffrey Dahmer . La serie del 2022 è diventata in poco tempo un successo mondiale, ricevendo numerose candidature ai Golden Globe, grazie anche alla magistrale interpretazione dell’attore Evan Peters e degli altri membri del cast. Anche quest’anno, 3, composta da tre episodi della durata di 1 ora e mezza, basata su uno dei gialli aerei più misteriosi degli ultimi 10 anni. Stiamo parlando del mistero della Malaysia Airlines MH370, un Boeing 777 (uno dei modelli più grandi al mondo) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono numerose ledi successo pubblicate dabasate su fatti di cronaca scioccanti e su avvenimenti avvolti ancora oggi nel mistero. L’ultima grande impresa della piattaforma è stata “Dahmer“, minithriller basata sulla storia vera di uno dei serial killer americani più famosi della storia: Jeffrey Dahmer . Ladel 2022 è diventata in poco tempo un successo mondiale, ricevendo numerose candidature ai Golden Globe, grazie anche alla magistrale interpretazione dell’attore Evan Peters e degli altri membri del cast. Anche quest’anno, 3, composta da tre episodi della durata di 1 ora e mezza, basata su uno dei gialli aerei più misteriosi degli ultimi 10 anni. Stiamo parlando del mistero della Malaysia Airlines, un Boeing 777 (uno dei modelli più grandi al mondo) ...

