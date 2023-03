Il trono di spade | Kristian Nairn sulla morte di Hodor | Non mi aspettavo il lutto nazionale e tutti i meme

(Di venerdì 10 marzo 2023)ha confessato che non aveva minimamente compreso quanto ladel suoavrebbe scosso i fan de Ildi. Uno dei tratti più indelebili de Ildiè la sofferenza che causa tra i fan per colpa di alcune morti che lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore degli spettatori. Fra queste quella diha sicuramente ferito molto più di tante altre, restando un momento indimenticabile, e un trauma difficile da superare per. Durante una recente intervista, l'attore che lo interpreta, ha rivelato che non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da parte dei fan. "Non miche la ...

Uno dei tratti più indelebili de Ildiè la sofferenza che causa tra i fan per colpa di alcune morti che lasciano un segno indelebile nella mente e nel cuore degli spettatori. Fra queste quella di Hodor ha sicuramente ferito ...Secondo George R. R. Martin adattare Fire and Blood (Fuoco e Sangue da noi) in House of the Dragon è stato molto più difficile che trarre Ildida Le Cronache del ghiaccio e del fuoco . Lo scrittore ha avuto modo di sottolineare il suo stupore nel vedere il modo in cui gli autori sono riusciti a trarre la prima stagione dal suo ......equivalente attenzione del pubblico che il videogioco di Naughty Dog non lo aveva mai sentito nominare prima " e attenzione della critica non si verificava dalle ultime stagioni deldi, ...

è una cosa che mi lascia senza fiato, e ne sento ancora parlare ogni giorno", ha detto l'attore de Il trono di spade a Sffgazette. Kristian Nairn ha aggiunto: "Sono passati forse cinque anni, ma non ...Secondo Martin, House of the Dragon è stato più difficile da adattare per la tv; queste sono le ragioni che lo hanno portato a pensarlo.