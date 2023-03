Il tecnico Bertolaso e l' uomo chiave Alparone | la mano di FdI | ecco il Fontana Bis

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'appuntamento è per oggi, alle 12, a Palazzo Lombardia. Ma per il governatore della Regione, Attilio, non sarà un mezzogiorno di fuoco, dovendo solo presentare ufficialmente la sua squadra di giunta, con la quale affrontare il secondo mandato. Duelli e scontri, inevitabili quando le trattative sono serrate (vere e proprie «risse», secondo la lettura dei fatti data dagli esponenti dell'opposizione, scordando le loro faide e coltellate in occasione delle ultime regionali) sono andati in scena nei giorni scorsi, con appendici finali sino a ieri sera, quando si è svolto l'ultimo vertice fra i coordinatori regionali del centrodestra. Lì, nel corso di quegli incontri, qualche sfida c'è stata, un po' sui nomi e un altro po' sulle deleghe, se non addirittura su entrambi, dovendo bilanciare pesi e poltrone. Ma tutto ciò rappresenta il sale e il pepe della politica, ...