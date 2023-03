"Il suo quadro clinico...": Daniele Scardina, come sta davvero (Di venerdì 10 marzo 2023) come sta Daniele Scardina? Qualche giorno fa il pugile ha perso i sensi facendo preoccupare tutti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico e da quel momento in poi le sue condizioni sarebbero rimaste stabili. A dare qualche aggiornamento positivo sulle sue condizioni è stato il suo manager, che all'Ansa ha detto: “I medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico…”. Poi ha aggiunto che i dottori hanno fatto sapere alla famiglia di Scardina che aspetteranno ancora qualche giorno prima di risvegliarlo: “Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”. Nel frattempo a rompere il silenzio è stato anche il fratello del pugile, che su Instagram ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)sta? Qualche giorno fa il pugile ha perso i sensi facendo preoccupare tutti. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico e da quel momento in poi le sue condizioni sarebbero rimaste stabili. A dare qualche aggiornamento positivo sulle sue condizioni è stato il suo manager, che all'Ansa ha detto: “I medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo…”. Poi ha aggiunto che i dottori hanno fatto sapere alla famiglia diche aspetteranno ancora qualche giorno prima di risvegliarlo: “Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”. Nel frattempo a rompere il silenzio è stato anche il fratello del pugile, che su Instagram ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che si ...

