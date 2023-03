Il sogno delle cheerleader italiane: da Cologno ai mondiali negli Stati Uniti (Di venerdì 10 marzo 2023) Cologno al Serio. La scuola di cheerleader di Cologno al Serio vola verso i mondiali di Orlando, in Florida, negli Stati Uniti, che si terranno in otto giornate ad aprile 2023, nei parchi Walt Disney della città. Il team, di ragazze tra i 15 e i 26 anni, ha aperto una raccolta fondi nella speranza di poter avverare il proprio sogno. A tenere alta la bandiera del nostro Paese, ci saranno diciotto atlete con il “Team Italy Freestyle Pom”. Undici della Diamond Cheer Élite di Cologno, tutte di Bergamo bassa, e 7 della Dynamite Club di Torino, affiliate alla federazione FICEC. Gareggeranno nelle categorie Senior Freestyle Pom e Senior Double Freestyle Pom. “Rappresentare l’Italia ai mondiali è un grande onore e il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023)al Serio. La scuola didial Serio vola verso idi Orlando, in Florida,, che si terranno in otto giornate ad aprile 2023, nei parchi Walt Disney della città. Il team, di ragazze tra i 15 e i 26 anni, ha aperto una raccolta fondi nella speranza di poter avverare il proprio. A tenere alta la bandiera del nostro Paese, ci saranno diciotto atlete con il “Team Italy Freestyle Pom”. Undici della Diamond Cheer Élite di, tutte di Bergamo bassa, e 7 della Dynamite Club di Torino, affiliate alla federazione FICEC. Gareggeranno nelle categorie Senior Freestyle Pom e Senior Double Freestyle Pom. “Rappresentare l’Italia aiè un grande onore e il ...

