Il senno di prima. Basterebbe un minimo di umiltà per non umiliare il prossimo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un Ministro dell’Istruzione e del Merito della nostra Repubblica dichiara che l’umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità e poi si corregge dicendo che è stato un lapsus, voleva dire ‘’. Ora qualche lettore penserà che io voglia approfittare della situazione per buttarla in politica e levarmi qualche sassolino dalle scarpe: “ma che si deve sentire, ma dove siamo arrivati, ma chi mettono a capo di un ministero tanto importante” e così via. No, al contrario, voglio ringraziare il Ministro per avere portato inpagina, forse senza rendersene conto, il tema dell’umiliazione e dell’. Gli risparmio, in cambio, una più o meno dotta interpretazione del lapsus in cui, a suo dire, sarebbe incorso. Il Ministro, come me e come tutti noi, avrà sperimentato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per prima cosa però bisognerebbe che qualcuno gli togliesse la poltrona su cui #Gravina ha attaccato il suo sedere.… - Itsme21700324 : @Serenahvabbe l'olio del motore della loro macchina lo scelgono di prima qualità 'sennò fa male al motore eh'... - SamueleS14 : @StanisLaRochele Va venduto il prima possibile 1) Si rischia un zaniolo 2.0 2) Troppo poco valorizzato da Allegri… - Fra1199 : @rosi0878 Prima il cuoppo sennò nn se ne fa niente ?? - MrGius : del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello prima, perché non serve #Buongiorno -

Con ildel poi, a LOL avrei dovuto tirare un po' più fuori gli artigli. Lo show è stata una ... Le hai ormai dato fuoco oppure resta un piano B Me la sbatto in fronte ogni sera,di andare a ...Uno spettacolo per tutta la famiglia, biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa con apertura un'oradello spettacolo.Una simmetria che almeno oggi, con ildel poi e senza la fesseria del, dovrebbe dirci qualcosa: le stesse forze politiche più impegnate in quegli anni " tra 2014 e 2016 " nel chiedere l'...

Il senno di prima. Basterebbe un minimo di umiltà per non umiliare il prossimo Io Donna

Basterebbe un minimo di umiltà per non umiliare il prossimo. Ne parla lo psicologo, psicoterapeuta e scrittore Fulvio Scaparro ...Le Studentesse e gli Studenti del Liceo "Francesca Capece" di Maglie hanno voluto manifestare, con senno e l'opportuna delicatezza che il naufragio di Cutro richiede, il pensiero che non può esistere ...