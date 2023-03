Il salvataggio di 500 migranti per la sinistra non è una notizia

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il giorno dopo il Consiglio dei Ministri tenutosi a Cutro dopo la tragedia costata la vita a 73(ultimo corpo recuperato proprio oggi) ci sono alcune cose che meritano un piccola riflessione. Nel corso della agitata (a dire poco, e su questo dovrebbero riflettere un po’ tutti: il premier, chi gestisce la sua comunicazione ed i giornalisti presenti che nel complesso non hanno dato proprio una bella immagine di quella istituzionalità che dovrebbe essere sempre presente quando parla il Consiglio dei Ministri al completo) conferenza stampa post cdm c’è stato un punto su cui Giorgia Meloni ha voluto porre la sua attenzione: «ma davvero pensate che il Governo abbia dato l’ordine di non soccorrere e non aiutare chi rischiava la vita? C’è qualcuno qui che lo pensa davvero?». Tre volte il premier lo ha ripetuto, in maniera sempre più secca tra rabbia e stupore di chi ...

Oggi la Guardia Costiera è impegnata in missioni con la Marina Navale per salvare 1300 migranti nel Mediterraneo. E sono già state salvate 9mila persone dal 1 gennaio e 55 mila nel 2022. Eppure c'è ...Con il coordinamento della Centrale operativa della Guardia costiera di Roma sono state mobilitate cinque motovedette, quattro navi e un aereo di ricognizione ...