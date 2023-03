Il rinnovo di Leao La speranza Champions e il bomber del futuro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... energates : @MarcoKappa19 Tutto abbastanza vero ma ci sono degli equilibri. Non puoi creare un precedente troppo pesante altrim… - capocciaross : @UccellinoMilan Rinnovo di #leao ?? FAMMI SOGNARE UCCELLINO DEL MIO CUORE ?????? - infoitsport : CorSport - Rinnovo Leao, fiducia intatta ma va chiuso prima dell'estate - infoitsport : Rinnovo Leao, ecco la richiesta: la Champions aiuta il Milan - infoitsport : Leao, la qualificazione ai quarti di Champions può finanziare il rinnovo -

Ildiè un punto centrale, naturalmente.: stipendio fuori dai parametri Milan. Lo stipendio di, perlomeno le sue richieste, sono fuori dai parametri del Milan. Il giocatore che ...Al momento, però, non ci sono novità per quanto riguarda ildel contratto. L'augurio è di ... Calciomercato Milan, colpo in avanti: si svoglia la margheritaIl futuro dichiaramente tiene in ...Come un'eterna tela di Penelope, la trattativa per ildel contratto dicon il Milan si fa e si disfa in continuazione da mesi. L'unica certezza è la data di scadenza: 30 giugno 2024. Tutto il resto è avvolto nelle nebbie che circondano ...

L'interrogativo del CorSport: "Il rinnovo di Leao lo pagherà la Uefa" Milan News

Arrivano nuove indiscrezioni sul rinnovo di Leao, una priorità per il Milan: la trattativa non sta avanzando, però trapela comunque fiducia. Il Milan non si arrende e farà tutto il possibile per ...La difficile trattativa per il rinnovo vive tra alti e bassi. Ora l'idea è reinvestire sul portoghese quanto guadagnato nel cammino in Champions League, ma i numeri del campo fotografano un talento an ...