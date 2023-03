Il rincaro del rame da parte di Agcom sarebbe un favore a Tim e un problema per i consumatori (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) potrebbe stabilire un sostanzioso aumento dei prezzi all’ingrosso su rame per il biennio 2022-2023 – intorno al nove per cento per il rame e fino al ventitré per cento per le reti in rame misto fibra. La decisione è attesa nel prossimo consiglio in programma giovedì 16 marzo e non sarà una data come un’altra: si gioca, infatti, un ruolo cruciale nella partita per la definizione della rete nazionale. L’aumento del prezzo del rame, secondo Agcom, sarebbe un incentivo alla migrazione alla fibra: dovrebbe convincere gli operatori a migrare i propri clienti che sono ancora su vecchie tecnologie verso i servizi più innovativi, stimolando così lo sviluppo della fibra. Ma la motivazione può reggere solo a livello teorico, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni () potrebbe stabilire un sostanzioso aumento dei prezzi all’ingrosso super il biennio 2022-2023 – intorno al nove per cento per ile fino al ventitré per cento per le reti inmisto fibra. La decisione è attesa nel prossimo consiglio in programma giovedì 16 marzo e non sarà una data come un’altra: si gioca, infatti, un ruolo cruciale nella partita per la definizione della rete nazionale. L’aumento del prezzo del, secondoun incentivo alla migrazione alla fibra: dovrebbe convincere gli operatori a migrare i propri clienti che sono ancora su vecchie tecnologie verso i servizi più innovativi, stimolando così lo sviluppo della fibra. Ma la motivazione può reggere solo a livello teorico, ...

