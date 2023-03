Il rincaro dei servizi su rame sarebbe un favore a Tim e un problema per i consumatori (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) potrebbe stabilire un sostanzioso aumento dei prezzi dei servizi all’ingrosso su rame per il biennio 2022-2023 – intorno al nove per cento per il rame e fino al ventitré per cento per le reti in rame misto fibra. La decisione è attesa nel prossimo consiglio in programma giovedì 16 marzo e non sarà una data come un’altra: si gioca, infatti, un ruolo cruciale nella partita per la definizione della rete nazionale. L’aumento del prezzo, secondo Agcom, sarebbe un incentivo alla migrazione alla fibra: dovrebbe convincere gli operatori a migrare i propri clienti che sono ancora su vecchie tecnologie verso i servizi più innovativi, stimolando così lo sviluppo della fibra. Ma la motivazione può reggere solo a livello teorico, nella pratica ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) potrebbe stabilire un sostanzioso aumento dei prezzi deiall’ingrosso super il biennio 2022-2023 – intorno al nove per cento per ile fino al ventitré per cento per le reti inmisto fibra. La decisione è attesa nel prossimo consiglio in programma giovedì 16 marzo e non sarà una data come un’altra: si gioca, infatti, un ruolo cruciale nella partita per la definizione della rete nazionale. L’aumento del prezzo, secondo Agcom,un incentivo alla migrazione alla fibra: dovrebbe convincere gli operatori a migrare i propri clienti che sono ancora su vecchie tecnologie verso ipiù innovativi, stimolando così lo sviluppo della fibra. Ma la motivazione può reggere solo a livello teorico, nella pratica ...

