(Di venerdì 10 marzo 2023) Un concetto tanto più vero nel caso dell', per la storia e il ruolo del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, ma anche per l'abnegazione e i sacrifici con cui noi giornalisti e poligrafici ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiervittorioM : - Raffaelestabies : RT @striscia_rossa: 'Magia' dell'editore Romeo e del direttore Sansonetti: il Riformista cambia nome e diventa l'Unità (senza i suoi lavora… - Eriantonelli1 : RT @ilmanifesto: Il 18 aprile il Riformista cambia nome e diventa l’Unità - gabri1967 : RT @francofontana43: Il 18 aprile il Riformista cambia nome e diventa l’Unità La lettera aperta dei giornalisti dell'Unità che denuncia l'o… - iris_versari : RT @francofontana43: Il 18 aprile il Riformista cambia nome e diventa l’Unità La lettera aperta dei giornalisti dell'Unità che denuncia l'o… -

'Il direttore designato Piero Sansonetti - si legge nella nota del Cdr - dirigerà un giornale realizzato, sia nella parte cartacea che in quella online, dai redattori de Il. I giornalisti ...Roma, 10 mar. " "Ilcambierà nome e si chiamerà l'Unità", lo annuncia in una nota il Cdr dello storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci che tornerà in edicola il prossimo 18 aprile.Roma, 10 mar. " "Il 18 aprile l'Unità tornerà in edicola. Ma senza le giornaliste e i giornalisti che la storica testata della sinistra hanno difeso e fatto vivere anche negli anni bui e dolorosi ...

Il 18 aprile il Riformista cambia nome e diventa l’Unità Il Manifesto

(Adnkronos) - "Il Riformista cambierà nome e si chiamerà l'Unità", lo annuncia in una nota il Cdr dello storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci che tornerà in edicola il prossimo 18 aprile.Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Il 18 aprile l’Unità tornerà in edicola. Ma senza le giornaliste e i giornalisti che la storica testata della sinistra hanno difeso e fatto vivere anche negli anni bui e d ...