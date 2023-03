Il Regno Unito ha una nuova principessa: l’annuncio inaspettato (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo mesi di speculazioni, il principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente battezzato la loro secondogenita Lilibet. La bimba, che compie due anni a giugno, ha ricevuto il sacramento in California con una cerimonia lontana dai canoni della Famiglia Reale. L’evento si è svolto venerdì scorso, e le fonti hanno parlato di una cerimonia piccola, intima e apparentemente lontano dal battesimo del fratello maggiore, il principe Archie. Per la prima volta, però, i Sussex hanno chiamato la loro figlia con titolo di principessa. Un portavoce di Harry e Meghan ha dichiarato: “Posso confermare che la principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor“. È la prima volta che Lilibet viene indicata con questo titolo. Stando ai tabloid, avrebbe ottenuto il titolo dal momento in cui suo nonno, il re ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo mesi di speculazioni, il principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente battezzato la loro secondogenita Lilibet. La bimba, che compie due anni a giugno, ha ricevuto il sacramento in California con una cerimonia lontana dai canoni della Famiglia Reale. L’evento si è svolto venerdì scorso, e le fonti hanno parlato di una cerimonia piccola, intima e apparentemente lontano dal battesimo del fratello maggiore, il principe Archie. Per la prima volta, però, i Sussex hanno chiamato la loro figlia con titolo di. Un portavoce di Harry e Meghan ha dichiarato: “Posso confermare che laLilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor“. È la prima volta che Lilibet viene indicata con questo titolo. Stando ai tabloid, avrebbe ottenuto il titolo dal momento in cui suo nonno, il re ...

