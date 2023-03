Il randagismo dei gatti raccontato nel brano e video animato di “UGO”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sensibilizzare adulti e bambini verso una tematica di forte attualità come quella deldeiè la scommessa della cantante e compositrice pugliese Rosanna D’Ecclesiis. Tratto dal suo primo disco da solista, intitolato “Xennial”, giovedì 19 gennaio è stato pubblicato ilclip di “Ugo”. Unscritto e composto dalla stessa D’Ecclesiis, edito da AlfaMusic Studio Sas e distribuito da EGEA distribution, che racconta la tipica vita di un gatto randagio. La storia di Ugo non è solo cantata, ma anche ‘ritratta’ in unche si avvale dell’arte dell’animazione, realizzato da Marta Maria Balu, tatuatrice e disegnatrice che ha sperimentato questa tecnica per l’occasione. <

Aversa (Caserta) - Quando si parla disi pensa quasi sempre ai cani, in realtàè anche dei gatti. Due fenomeni che l'Italia tutela con la legge numero 291 del 14 agosto 1991 che, all'articolo 1, recita 'lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di ...Per nove cuccioli di cane si è temutopeggio, ma " grazie all'intervento tempestivo delle forze ... che si occupa di cura degli animali, adozioni e, intervenuta in soccorso.Per questo chiediamo da tempo che anche per gatti e furetti sia introdotto l'obbligo di microchippatura , efficace strumento per combattere".