Il questore Messineo lascia Caserta per l’Ispettorato del Vaticano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– A poco di un anno dal suo insediamento a, ilAntoninola questura della città della Reggia per andare dirigeredi P.S.ha incontrato, per un saluto, è scritto in una nota “il personale degli uffici di Palazzo Vecchio, dei commissariati, dei reparti di specialità della Polizia di Stato e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali; durante l’incontro ha rivolto un caloroso ringraziamento ai Dirigenti, ai Funzionari e a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno degli uffici presenti sul territorio per la proficua collaborazione resa nello svolgimento delle attività al servizio dei cittadini”. Tante le ...

