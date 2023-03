(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Psg esce dalla Champions League e registra un altro flop, ora ildi alcuni giocatori resta in bilico tra cui quello diIl Psg esce dalla Champions League e registra un altro flop, ora ildi alcuni giocatori resta in bilico tra cui quello di. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in panchina potrebbe esserci l’avvicendamento-Galtier, mentre tra lea rischiare ilsono Neymar eche potrebbe lasciare Parigi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonelloAng : @BenCroce72 Era il Psg ma cambia poco. I giovani entrano al Real e im molte altre. - Fra8882 : @wazzaCN E quelli che la cavalcano con un “se cambia la proprietà” non sapendo che se anche cambia la proprietà sem… - sportli26181512 : PSG, svolta per il futuro di un difensore: Svolta per il futuro di Presnel Kimpembe: il difensore, riferisce Le10Sp… - evivanco7 : RT @carlolaudisa: Leao e quel fururo (sempre più) lontano dal @acmilan: dal Chelsea al Psg, cosa cambia. #calciomercato ?? @Gazzetta_it htt… - carlolaudisa : Leao e quel fururo (sempre più) lontano dal @acmilan: dal Chelsea al Psg, cosa cambia. #calciomercato ??… -

E pocotra Italia ed Europa, la differenza tra il Vlahovic 2021/2022 e 2022/2023 è talmente ... come pure il, altro club che ha bisogno di un numero 9. Il problema semmai è rappresentato ..., Mbappé amareggiato nonidea sul futuro .eliminato da un ottimo Bayern Monaco, Verratti da 2 in pagella. Ancora una volta, ilha visto scivolare via il grande sogno di vincere la ...... ndr), ma la sostanza non: 'Molta energia nel primo tempo, poi il crollo della ripresa con i ... Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al. Futuro ...

Il Psg cambia pelle: da Zidane a Messi come cambia il futuro delle stelle Calcio News 24

La squadra francese continua a rinviare l’appuntamento della vittoria della Champions League, nonostante investimenti corposi. L’esempio lampante è lo ...I primi verdetti degli ottavi di finale di Champions League hanno indirizzato animo e idee nelle ultime ore per i club europei, soprattutto in ambito di calciomercato. In particolare il Tottenham, che ...