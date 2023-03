Il programma del settore giovanile femminile (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Under 17 in trasferta con il Pisa, l’Under 15 in casa con il Pontedera. Questo il programma delle gare delle formazioni del settore giovanile femminile: UNDER 17 – All. Parrini CAMPIONATO DOM 12/03 ORE 10:00 PISA-EMPOLI / CS G. SCIREA UNDER 15 – All. Caucci CAMPIONATO SAB 11/03 ORE 15:30 EMPOLI-PONTEDERA / CS CORTENUOVA UNDER 12 – All. FerraroCAMPIONATO SAB 11/03 ORE 17:00 EMPOLI-AUDACE GALLUZZO / CS CORTENUOVA UNDER 11-10 – All. Bruno/PantaniCAMPIONATO SAB 11/03 ORE 18:30 EMPOLI-CASTELFIORENTINO / CS CORTENUOVACAMPIONATO DOM 12/03 ORE 10:00 MALMANTILE-EMPOLI / CS MALMANTILE Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Under 17 in trasferta con il Pisa, l’Under 15 in casa con il Pontedera. Questo ildelle gare delle formazioni del: UNDER 17 – All. Parrini CAMPIONATO DOM 12/03 ORE 10:00 PISA-EMPOLI / CS G. SCIREA UNDER 15 – All. Caucci CAMPIONATO SAB 11/03 ORE 15:30 EMPOLI-PONTEDERA / CS CORTENUOVA UNDER 12 – All. FerraroCAMPIONATO SAB 11/03 ORE 17:00 EMPOLI-AUDACE GALLUZZO / CS CORTENUOVA UNDER 11-10 – All. Bruno/PantaniCAMPIONATO SAB 11/03 ORE 18:30 EMPOLI-CASTELFIORENTINO / CS CORTENUOVACAMPIONATO DOM 12/03 ORE 10:00 MALMANTILE-EMPOLI / CS MALMANTILE Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

