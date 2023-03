Il prof che invita i suoi studenti a sfidare ChatGPT: “Abbiamo creato un potere immenso. E dobbiamo farci i conti” (Di venerdì 10 marzo 2023) professore, lei insegna Political Science alla Columbia University e al City College di New York (CUNY), come docente, come si relaziona a ChatGPT, DALL-E, Writesonic e agli altri programmi intelligenti?«Ho fatto parte di una commissione appositamente costituita nella mia università per studiare e proporre come approcciarsi a questi software in ambito didattico universitario». Cosa avete concluso?«Esistono due tipi di approccio. Quello dominante è volto a impedire agli studenti di ricorrere a tali programmi, incentivando le attività in presenza». Bisogna vietarli, quindi.«È importante che gli studenti continuino a imparare a scrivere e a ragionare senza affidarsi all’intelligenza artificiale. Ma non può esaurirsi tutto qui: vietarla non è sufficiente». C’è un altro approccio?«Gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023)essore, lei insegna Political Science alla Columbia University e al City College di New York (CUNY), come docente, come si relaziona a, DALL-E, Writesonic e agli altri programmi intelligenti?«Ho fatto parte di una commissione appositamente costituita nella mia università per studiare e proporre come approcciarsi a questi software in ambito didattico universitario». Cosa avete concluso?«Esistono due tipi di approccio. Quello dominante è volto a impedire aglidi ricorrere a tali programmi, incentivando le attività in presenza». Bisogna vietarli, quindi.«È importante che glinuino a imparare a scrivere e a ragionare senza affidarsi all’intelligenza artificiale. Ma non può esaurirsi tutto qui: vietarla non è sufficiente». C’è un altro approccio?«Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Mica penserete che i georgiani vogliano democrazia e libertà? Per guru tv, prof squilibrati, generali buttiglioni,… - Carlo99522124 : RT @OrtigiaP: INCONCEPIBILE CHE UN MEDICO NON SAPPIA CURARE LE MALATTIE VIRALI.finalmente!! @MarianoAmici a #zonabianca l'unica risposta c… - NatoPerJuvere : RT @RidTheRock: ??Una cosa importante messa in evidenza dal Prof. #Matera a @tuttosport “Nelle motivazioni della Corte d’Appello ci sono… - about_Boo28 : RT @imnotokc: livello di dissociazione: il mio prof di inglese che segna sul registro cosa abbiamo fatto a lezione e i compiti per casa in… - italiano1061975 : RT @lvogruppo: È scomparsa improvvisamente a causa di un arresto cardiaco la 'professoressa' e artista Raffaella Pezzolo, docente del Liceo… -