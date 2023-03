Il principe William, l’unico della royal family ad avere un compito all’incoronazione di Carlo (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nuovo re ha eliminato dalla cerimonia l'atto dei duchi reali che si inginocchiano per «rendere omaggio» prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del monarca. Soltanto l’erede al trono sarà chiamato a rispettare la tradizione Leggi su vanityfair (Di venerdì 10 marzo 2023) Il nuovo re ha eliminato dalla cerimonia l'atto dei duchi reali che si inginocchiano per «rendere omaggio» prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del monarca. Soltanto l’erede al trono sarà chiamato a rispettare la tradizione

