Il Paradiso delle signore spoiler 13 marzo: Gemma furiosa, Diletta sorprende Vittorio

La puntata di lunedì 13 marzo del Paradiso delle signore inizierà con Gemma piuttosto furiosa per la proposta che le faranno Ezio e Veronica. Matilde, intanto, non saprà da che parte stare nel momento in cui ha scoperto i piani di suo marito. Su di un altro versante, poi, vedremo che il futuro di Clara

