Il paradiso delle signore anticipazioni 10 Marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ludovica ha trovato Marcello e Adelaide insieme e non ha più dubbi che tra loro possa esserci del tenero. La Contessa non può più nascondersi e confessa alla Brancia di avere una relazione con il Barbieri. Elvira prende la patente e festeggia in Caffetteria con le amiche L'articolo proviene da MediaTurkey.

