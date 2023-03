Il papa raccontato da Milone. Dieci anni sulle orme di San Francesco (Di venerdì 10 marzo 2023) Una raccolta di “appunti di viaggio”, nel decennale del pontificato di papa Francesco, è il libro “Da Francesco a Francesco, Dieci anni di un pontificato innovatore”, edito dalla casa editrice Francescana Assisi in occasione dei cento anni della rivista “San Francesco Patrono d’Italia”, di Massimo Enrico Milone, responsabile di Rai Vaticano dal 2013 fino a ottobre scorso, già a capo della redazione della Campania per Dieci anni e presidente dell’Unione cattolica della stampa italiana. Per la presentazione del volume, in anteprima a Roma, si è tenuto un incontro tra spiritualità, musica e arte. Nella straordinaria cornice rinascimentale di Palazzo della Rovere, in via della Conciliazione, dal ‘600 sede ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Una raccolta di “appunti di viaggio”, nel decennale del pontificato di, è il libro “Dadi un pontificato innovatore”, edito dalla casa editrice Francescana Assisi in occasione dei centodella rivista “SanPatrono d’Italia”, di Massimo Enrico, responsabile di Rai Vaticano dal 2013 fino a ottobre scorso, già a capo della redazione della Campania pere presidente dell’Unione cattolica della stampa italiana. Per la presentazione del volume, in anteprima a Roma, si è tenuto un incontro tra spiritualità, musica e arte. Nella straordinaria cornice rinascimentale di Palazzo della Rovere, in via della Conciliazione, dal ‘600 sede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : 'Papà tiferebbe sempre per l'Inter ma con qualche... preoccupazione'. Lo storico avvocato nerazzurro raccontato dal… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Il Papa riceve in dono da due preti un frammento del barcone del naufragio Lo hanno raccontato all'Osservatore Romano d… - TgrRaiCalabria : Il Papa riceve in dono da due preti un frammento del barcone del naufragio Lo hanno raccontato all'Osservatore Roma… - uncultured_poop : @uxlul8 Da quello che ha raccontato io provo più empatia per la sorella che per lei francamente. È lei che si è rit… - prodbyscoups : so solo che stavo io e mio fratello avevamo raccontato una cosa a mamma e poi siamo usciti dalla stanza uno dietro… -