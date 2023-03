Il papa | Dimissioni? Solo se fossi stanco e non sapessi più valutare Poi si rivolge a Putin | Sono a disposizione

(Di venerdì 10 marzo 2023) Quando ilrilascia interviste e risponde a domande, spesso una di queste riguarda la possibilità che anche lui, come Ratzinger, possa optare per le. Ma l'intenzione non sembra esserci, ...

Il Pontefice: 'Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo ...La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" e anche un "problema fisico, può darsi": questo, dice il, potrebbe spingerlo alle.

Il Papa: «Dimissioni Solo se la stanchezza mi costringesse» Corriere della Sera

Quando il papa rilascia interviste e risponde a domande, spesso una di queste riguarda la possibilità che anche lui, come Ratzinger, possa optare per le dimissioni. Ma l'intenzione non sembra esserci, ...Papa Francesco non pensa alle dimissioni, ma spiega che lo spingerebbe a darle "una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di… Leggi ...