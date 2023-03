Il papà di Antonella sostiene Edoardo Donnamaria: “Orgoglioso” (Di venerdì 10 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è molto provata dalla squalifica di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip 7. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il pensiero della sua assenza la sta tormentando fin dal momento dell’accaduto. Il padre Stefano, nelle ultime ore, ha deciso di esporsi tramite i suoi profili social. A differenza della tesi sostenuta al GF Vip Party, ha affermato di essere dalla parte dell’ex concorrente romano. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Stefano Fiordelisi commenta la squalifica di Edoardo Donnamaria Stefano Fiordelisi ha sempre appoggiato la relazione tra sua figlia ed Edoardo Donnamaria. In passato, poco dopo l’inizio della loro relazione, aveva avuto modo di parlare ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023)Fiordelisi è molto provata dalla squalifica didal Grande Fratello Vip 7. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il pensiero della sua assenza la sta tormentando fin dal momento dell’accaduto. Il padre Stefano, nelle ultime ore, ha deciso di esporsi tramite i suoi profili social. A differenza della tesi sostenuta al GF Vip Party, ha affermato di essere dalla parte dell’ex concorrente romano. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Stefano Fiordelisi commenta la squalifica diStefano Fiordelisi ha sempre appoggiato la relazione tra sua figlia ed. In passato, poco dopo l’inizio della loro relazione, aveva avuto modo di parlare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il papà di Antonella sostiene Edoardo Donnamaria: “Orgoglioso” #gfvip #gfvip7 #donnalisi #fiorde #drojette - ahlapanna : @melloncollie82 Guardate i video, in rete ci sono. Pessimi gesti volgari, al limite del pornografico con Oriana, An… - CarmelaDiana6 : @robertomanzi11 @MariannaRicci13 Quanto mi dispiace vederti soffrire così Antonella mi piange il cuore per tutte e… - Aurorix666 : Quindi secondo le donnalisie Donnamary non è stato squalificato perché è volgare, maleducato da quando è entrato, t… - pierelmejorsiem : RT @ailemaa21: Tutto quello che volete, avrà sbagliato, esagerato ecc, ma a me questo squalifica di Edo Donnamaria non quadra. Penso sempre… -

Donne nella Chiesa, artefici dell'umano Il sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione, Antonella Sciarrone Alibrandi, ha offerto, invece, un esempio di 'Santità femminile ed educazione' tracciando il ritratto di Armida ... Harry e Meghan, i figli Archie e Lilibet ora sono principe e principessa (con polemica annessa) ... stando a quanto rivela Hello!, il duca pare avess e già da dicembre un accordo con il papà per la ...letti Lilibet Diana è stata battezzata (e Harry e Meghan la chiamano "principessa") di Antonella ... Antonella Clerici: 'Ha perso il papà', grande dolore a È sempre mezzogiorno Antonella Clerici racconta com'è il rapporto tra i membri del programma: 'C'è una grande famiglia' Dopo aver vissuto un momento particolare, ed essere apparsa disgustata a È sempre mezzogiorno , la ... Il sottosegretario del Dicastero per la cultura e l'educazione,Sciarrone Alibrandi, ha offerto, invece, un esempio di 'Santità femminile ed educazione' tracciando il ritratto di Armida ...... stando a quanto rivela Hello!, il duca pare avess e già da dicembre un accordo con ilper la ...letti Lilibet Diana è stata battezzata (e Harry e Meghan la chiamano "principessa") di...Clerici racconta com'è il rapporto tra i membri del programma: 'C'è una grande famiglia' Dopo aver vissuto un momento particolare, ed essere apparsa disgustata a È sempre mezzogiorno , la ... Tiziano Ferro commosso per Federica e Antonella: Sono papà da ... Fanpage.it