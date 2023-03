Il Papa: Appena la stanchezza mi annebbierà la mente, darò le dimissioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridare a tempo”. Così Papa Francesco in un’intervista a Rsi, la televisione svizzera in lingua italiana, anticipata da ‘Corriere della Sera’ e da ‘La Repubblica’. “Quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, ha aggiunto Papa Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Unache non ti fa vedere chiarale cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridare a tempo”. CosìFrancesco in un’intervista a Rsi, la televisione svizzera in lingua italiana, anticipata da ‘Corriere della Sera’ e da ‘La Repubblica’. “Quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, ha aggiuntoFrancesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

