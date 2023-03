"Il Padrino", alle 21.10 su Iris: ecco la trama del primo storico capitolo (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il Padrino", alle 21.10 su Iris il primo straordinario capitolo della saga tratta dal romanzo di Mario Puzo, con uno straordinario Marlon Brando. ecco la trama del film. Anni Quaranta. Come è ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il",21.10 suilstraordinariodella saga tratta dal romanzo di Mario Puzo, con uno straordinario Marlon Brando.ladel film. Anni Quaranta. Come è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NatalinoGiuse : @ksamuk2 @zetasette @sportface2016 @GenoaCFC Senti torna a mettere like alle luride su Twitter che fare il padrino… - VitoCorleoneLeo : a Tutto il Mondo Criminale!, in Faccia! al Padrino! Don Vito Corleone!, poi ciò che è proibito!. Sul retro della Ma… - VitoCorleoneLeo : allora spari in Faccia! a Tutto il Mondo Criminale!, in Faccia! al Padrino! Don Vito Corleone!, poi ciò che è proib… - Linathebeast : @YoStoConTarabas Noi alle medie eravamo classe musicale e suonavamo le canzoni disney, dei pirati dei caraibi, di E… - HauwaDikko5 : @sunstateofmind_ Penso che quando uscira' e vedra' le cattiverie dette alle sue spalle. Non vorra' neppure vedere i… -