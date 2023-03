Il padre di Manolo Portanova sul caso dello stupro di gruppo | «Se fosse davvero colpevole mi farei giustizia da solo»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si dice incredulo da quel che sta succedendo, il centrocampista del Genoa condannato a sei anni dal tribunale di Siena per lodisu una ragazza di 22 anni. A pochi giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza, il calciatore ha deciso di rompere il silenzio «durato troppo» per spiegare in una conferenza stampa perché si consideri totalmente innocente: «Soffro per tutto quello che sento, che leggo e per tutte quelle persone che ne fanno parte e sono coinvolte in questa vicenda. Fino a qualche settimana fa l’unico scopo era indossare la maglietta più bella del mondo, ora sto rinunciando al sogno di un bambino». Avrebbe il diritto di continuare a giocare, ma riconosce che ormai la vicenda ha oltrepassato le mura dei tribunali ed è soprattutto mediatica. E per questo il suo ...

Lo ha detto Daniele Portanova, ex calciatore di Genoa, Napoli, Bologna e Siena edi, calciatore del Genoa, condannato per violenza sessuale di gruppo a sei anni. "Siamo qui solo per ... "non è uno stupratore". Lo hanno affermato l'avvocato Gabriele Bordoni, difensore del giocatore del Genoa, e suoDaniele Portanova oggi pomeriggio durante la conferenza stampa presso il ... Genova . Una conferenza stampa per "rompere un silenzio durato troppo, il mio". CosìPortanova, giocatore del Genoa, due mesi e mezzo dopo la condanna in primo grado a sei anni ... dal, ...

Il padre di Manolo Portanova sul caso dello stupro di gruppo: «Se ... Open

«Il nostro silenzio ha difeso anche la ragazza e lo dico da padre. Perché con mia moglie abbiamo educato nostro figlio in un certo modo e con dei valori e se veramente avesse fatto le cose di cui è ac ...Così Manolo Portanova, giocatore del Genoa, due mesi e mezzo dopo la condanna in primo grado a sei anni di reclusione per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2021 a Siena, ha iniziato il suo sfogo, ...