Il Napoli crede nello scudetto: Dallo spogliatoio filtra una voce (Di venerdì 10 marzo 2023) Vogliamo coronare il sogno dello scudetto e non molleremo un centimetro: lo spogliatoio del Napoli crede nella vittoria del campionato. Il tecnico azzurra sa che non bisogna fidarsi di Gasperini, come non ci si è fidato di Sarri in passato. Il calcio di Gasperini è sorprendente e coinvolgente. Il Napoli si sta preparando al meglio prepararci al meglio per affrontarli.Politano sarà l’unica novità rispetto alla settimana scorsa, ma è già pronto e motivato per giocare al meglio. L’esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, rivelando anche un piccola indiscrezione Dallo spogliatoio: «Ogni tanto nello spogliatoio lo scudetto lo nominiamo. Sappiamo che abbiamo una ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Vogliamo coronare il sogno delloe non molleremo un centimetro: lodelnella vittoria del campionato. Il tecnico azzurra sa che non bisogna fidarsi di Gasperini, come non ci si è fidato di Sarri in passato. Il calcio di Gasperini è sorprendente e coinvolgente. Ilsi sta preparando al meglio prepararci al meglio per affrontarli.Politano sarà l’unica novità rispetto alla settimana scorsa, ma è già pronto e motivato per giocare al meglio. L’esterno del, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss, rivelando anche un piccola indiscrezione: «Ogni tantololo nominiamo. Sappiamo che abbiamo una ...

