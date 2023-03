Il Napoli cerca di tornare sulla strada della vittoria contro l’Atalanta (Di venerdì 10 marzo 2023) Calcio italiano: 03/10/2023 alle 20:55 TEC Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei in casa contro il Bergamo Mario Rui e Lozano, vittime delicate per il leader della Serie A Lui Napoli cercando di riprendersi dalla prima sconfitta casalinga della stagione di campionato Una serie contro di lui Atalanta dentro Diego Armando Maradona. Quella sconfitta prima lazio ridotto il proprio vantaggio a 15 punti, mentre il dea accumula tre partite senza vincere, ed è fuori dai primi cinque, chiudendo le posizioni europee. all’insieme di Spalletti non è particolarmente bravo Atalanta in casa, visto che sono riusciti a vincere solo una delle ultime sei partite. Tuttavia, il livello visualizzato da Napoli questa ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Calcio italiano: 03/10/2023 alle 20:55 TEC Ilha vinto solo una delle ultime sei in casail Bergamo Mario Rui e Lozano, vittime delicate per il leaderSerie A Luindo di riprendersi dalla prima sconfitta casalingastagione di campionato Una seriedi lui Atalanta dentro Diego Armando Maradona. Quella sconfitta prima lazio ridotto il proprio vantaggio a 15 punti, mentre il dea accumula tre partite senza vincere, ed è fuori dai primi cinque, chiudendo le posizioni europee. all’insieme di Spalletti non è particolarmente bravo Atalanta in casa, visto che sono riusciti a vincere solo una delle ultime sei partite. Tuttavia, il livello visualizzato daquesta ...

