“Il Milan e Leao tornano a parlare di rinnovo senza gli agenti” Gazzetta

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladello Sport fa il punto sul tormentatodi Rafael, attaccante portoghese del. Dopo diversi mesi dove le parti hanno smesso di dialogare, adessoed ilsono tornati adeldi contratto. Si apprende dalla rosea che Maldini e Massara hanno visto il giocatoreinterpellare gli: “e ilsono tornati adi. Così le parole londinesi di Paolo Maldini vanno ascoltate con particolare attenzione: il portoghese ha formulato una nuova richiesta e servono “finanziamenti“ adeguati dalla proprietà per capire se si può davvero arrivare ad una svolta positiva. Nei giorni scorsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - Gazzetta_it : Leao-Milan, riparte il dialogo: le nuove condizioni di Rafa - TuttoMercatoWeb : Milan, il rinnovo di Leao lo paga la UEFA? Dagli incassi per i quarti una bella spinta - napolista : “Il #Milan e #Leao tornano a parlare di rinnovo senza gli agenti” Scrive la #Gazzetta sul portoghese: “Il giocato… - CalcioNews24 : #Milan: la previsione di #Tardelli -

Il giornalista - tifoso rossonero ha analizzato la splendida prestazione dei rossoneri in Champions col Tottenham, il ruolo di Maldini e le prospettive legate al rinnovo di. Particolarmente ...ancora nel tunnel: futuro in discussioneFino a qualche mese fa,delera trascinatore e risolutore con le sue giocate, protagonista della conquista dello scudetto, e pareva ...... Pogba per il riscatto!- SALERNITANA lunedì ore 20:45(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere,; Origi. ...

Leao-Milan, riparte il dialogo: le nuove condizioni di Rafa La Gazzetta dello Sport

Si torna a parlare con un certo ottimismo del rinnovo di Rafael Leao. Il Milan sta valutando il maxi investimento per trattenerlo.Milan, buone notizie in arrivo. I rossoneri potrebbero mettere le mani su uno dei migliori attaccanti del panorama europeo in quanto a potenziale di crescita.