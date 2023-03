Il messaggio che inguaia Beppe Grillo nel caso-Onorato: “Vincenzo, ho attivato Di Maio e Toninelli”. Si va verso la richiesta di processo (Di venerdì 10 marzo 2023) Indagine chiusa. L’ipotesi accusatoria è che il co-fondatore del Movimento 5 Stelle abbia commesso «un'illecita mediazione» finalizzata a orientare l'azione pubblica di parlamentari in favore del gruppo Moby Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) Indagine chiusa. L’ipotesi accusatoria è che il co-fondatore del Movimento 5 Stelle abbia commesso «un'illecita mediazione» finalizzata a orientare l'azione pubblica di parlamentari in favore del gruppo Moby

