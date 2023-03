Il mercato immobiliare conferma la crescita | +4 | 8% le compravendite del 2022 rispetto al 2021

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Galassi_Immob : #RT @Fiaip: ??Immobiliare: il Vicepresidente Nazionale Fiaip Giuseppe Sullutrone, intervistato da Radio Roma Tv , ne… - olivati_case : RT @Fiaip: ??Immobiliare: il Vicepresidente Nazionale Fiaip Giuseppe Sullutrone, intervistato da Radio Roma Tv , nella trasmissione Roma di… - olivati : RT @Fiaip: ??Immobiliare: il Vicepresidente Nazionale Fiaip Giuseppe Sullutrone, intervistato da Radio Roma Tv , nella trasmissione Roma di… - Fiaip : ??Immobiliare: il Vicepresidente Nazionale Fiaip Giuseppe Sullutrone, intervistato da Radio Roma Tv , nella trasmiss… - Anila_Ballata : @faberskj Non ho sentito l’intervento ma ho letto il suo articolo di qualche giorno fa. E le do ragione quasi su tu… -

... facendosi sempre meno "aperturista" verso il liberoe le sirene occidentali. In questo ... la crisiincombente; l'alta disoccupazione giovanile; l'enorme calo di prestazioni nel ....... I consumi e il settore dei servizi dovrebbero essere i primi beneficiari della riapertura. Nel frattempo, il governo ha messo in atto misure di sostegno per riavviar e l'attivià. ......della banca centrale e della commissione di regolamentazione deldei titoli mobiliari. Il settore finanziario cinese non gode di buona salute, alla luce della crisi del settore...

A fine 2022, inversione di tendenza per i numeri del mercato della casa FiscoOggi

La spia più vistosa - offerta dal rapporto dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 9 marzo - è il dato sul quarto trimestre di quest'anno ...Dal 7 marzo è possibile effettuare la registrazione del preliminare di compravendita online: quali sono i vantaggi Ecco il parere dei presidenti delle due principali associazioni di categoria.