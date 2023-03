Il Master SBS si presenta a Milano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Stai cercando cosa fare dopo la Laurea e vorresti lavorare nello sport business? Mercoledì 15 marzo presso CONNEXIA, in via Panizza 7 a, avverrà lazione delin Sport Business Strategy. Durante lazione verrà spiegato cosa è ilSBS e quali sono i suoi vantaggi: ilSBS in Strategie per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TREVISO - Grande giornata ieri - 22 febbraio - in Ghirada per iluniversitario in Strategie per il Business dello Sport (corso post laurea nato da collaborazione tra Verde Sport e università Ca' Foscari). Una trentina di giovani aspiranti manager hanno avuto ...

Campioni dello sport (e non solo): lezioni di Francesco Moser e Romano Battisti al Master Sbs in Ghirada ilgazzettino.it

